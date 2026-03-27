歌手の千昌夫（78）が27日、自身のインスタグラムを更新。次女・ダニエラさん家族との3世代集合ショットを公開した。【写真】「仲の良さが伝わってきます」来日した次女家族との“顔出し”集合ショットを公開した千昌夫千は「次女夫婦家族 来日 僕のコンサート ツアー同行」と明かし、この日開催された神戸文化ホールでのコンサート終了後に撮影された家族写真をアップ。孫たちを前に優しい表情を浮かべる千が印象的で、3世代