女優の高梨臨（37）が27日、都内で食品メーカー「山本山」の「YMY新ブランド発表会」に出席した。サッカー元日本代表の槙野智章氏（38）と18年に結婚。「休みが重なったときは2人でゴルフに行っている」と明かした。槙野氏はJ2藤枝の監督に就任した。「毎週帰ってはくるんですけど、今夫が静岡にいる。帰ってきたら犬と一緒にお散歩したり、公園に行ったり、ワンちゃんが入れる所に朝ご飯を食べに行ったりしています」と現在