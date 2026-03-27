復興庁は２７日、昨年１０月に閉幕した大阪・関西万博の会場入り口に設置していた「奇跡の一本松」のデジタルモニュメントを、万博のレガシーとして岩手県陸前高田市に無償譲渡したと発表した。ＪＲ陸前高田駅近くに置かれ、電子掲示板として観光情報の発信などに今後生かされる。東日本大震災の津波で７万本の松林の中で残った奇跡の一本松は、復興への希望の象徴として被災者を勇気づけてきた。万博では、震災を世界に発信