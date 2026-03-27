女優の小泉今日子（60）が26日放送のBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」（木曜後10・00）にゲスト出演。意外な食の好みについて語った。1月3日に放送された飯島直子との韓国2人旅の未公開映像を公開。ソウル市内の居酒屋で、飯島から「お肉食べますか」と問われた小泉は「お肉好きだよ。お魚かお肉って言われたら、お肉派です」と回答した。「お魚はあんまり。切り身とかは食べられるけど、あんまり食べないんです」