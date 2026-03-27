埼玉の幸手駅前で25日、ワゴン車の後部から出火し車両が炎上する火災が発生した。運転手がペットボトルの水で消火活動を試みたが火は拡大。けが人は出ておらず、警察と消防が出火原因を調べている。炎が瞬く間にワゴン車を包む埼玉・幸手市で25日、東武日光線の幸手駅前でカメラが捉えたのは、真っ赤な炎に包まれた1台の車。その様子を、すぐ横の建物の2階から心配そうに見つめる人の姿も確認できる。目撃者は「ガチでやばいじゃん