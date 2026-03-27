27日(現地時間)、ドイツ代表はスイス代表との国際親善試合に臨む。この試合と30日のガーナ戦は、ワールドカップ本大会の登録メンバー発表前に行われる最後のテストマッチであり、当落線上の選手達にとっては貴重なアピールの場となる。しかし、今回の2試合のために招集されたメンバーの中にバイエルン・ミュンヘンのジャマル・ムシアラはいない。昨年夏のクラブワールドカップで左足首の脱臼と腓骨骨折の重傷を負った同選手は、今