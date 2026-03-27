漫画『ホストと社畜』第4巻（双葉社）が3月26日（木）に発売された。 【画像】『ホストと社畜』ボイスコミック第2弾が公開 毎朝たった15分。でも、誰よりキミを知ってる。午前5時、新宿歌舞伎町の牛丼屋で一緒に朝ごはんを食べる、社畜の直人とホストの蓮。直人が蓮のお姉ちゃんと会ったり、もしも世界が滅びるならばの話をしたり――いつもの通りまったり過ごす二人だけれど、蓮の異変に直人が気づいて…。なんて