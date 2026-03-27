オランダ代表は世界的強豪の一角ではあるが、W杯を制した経験がない。1974、1978、そして2010年大会で惜しくも準優勝に終わっていて、準優勝3度というのは悔しい結果だろう。2010年の南アフリカ大会では決勝でスペイン代表と戦ったが、延長戦でスペイン代表MFアンドレス・イニエスタに決勝ゴールを奪われて敗北した。当時のオランダ代表を指揮していたのはベルト・ファン・マルワイクだが、同監督には1つだけ心残りがあるという。