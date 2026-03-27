ルフトハンザグループ各社は、長距離路線のビジネスクラスとプレミアムエコノミークラスにライト運賃を、3月17日から導入した。対象となるのは、ルフトハンザ・ドイツ航空とオーストリア航空、ブリュッセル航空、スイス・インターナショナル・エアラインズ、ディスカバー航空の各社のうち、一部の大陸横断路線。日本を出発地とする旅程は対象外となる。「ビジネスライト」と「プレミアムエコノミーライト」の各運賃は、事前座席指