2026年3月28日、TAKANAWA GATEWAY CITYが全面開業を迎えます。構想から約20年。高輪ゲートウェイ駅を中心に広がるこの街は、「100年先の心豊かなくらしのための実験場」というコンセプトのもと、ビジネス、文化、生活が交差する新たな都市モデルとして立ち上がります。photo by ©FASHION HEADLINE駅と街を一体として捉える“エキマチ一体”の思想のもと、人の移動や滞在、消費といった行為そのものが再設計されている点も特徴