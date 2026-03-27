新宿・渋谷エリアを走るたった1台の「牛のシェフ」バス2026年3月1日より、東京都内の主要な繁華街を1台のユニークなラッピングバスが走行しています。すっきりとした白い車体に、コック帽をかぶった大きな「牛のシェフ」が大胆に描かれたこの車両。側面には「ようこそ、ミルクの深淵へ。」という、インパクトのあるキャッチコピーが大きくあしらわれています。【写真】「ミルクマニア」をボディ全体でアピールする激レア路線バス