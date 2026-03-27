CIOは、Qi2.2に対応した5000mAhのモバイルバッテリー「SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K」を発表した。31日に発売され、価格は7130円。発表と同時に予約受付が開始されている。 USBケーブル内蔵の「SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K」は、半固体系の素材によるバッテリーセルを採用し、ワイヤレス充電にも対応したモバイルバッテリー。 バッテリー容量は5000mAh。ワイヤ