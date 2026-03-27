お笑い芸人の山田花子が26日に自身のアメブロを更新。長男がバスケットボールの試合でスターティングメンバーに選ばれたことを報告した。この日、山田は「今日はお兄ちゃんバスケの試合」と切り出し「スタメンに選ばれたよ」と長男の写真を公開。「昨夜から興奮してずっとバスケ論を語ってた」とその様子を明かした。続けて、試合には夫と次男が応援に駆けつけたといい「弟の前でカッコいい姿見せられたら良いね」とコメント。自身