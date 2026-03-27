山口県は防府市の高齢者施設で感染性胃腸炎の集団発生があったと発表しました。県健康増進課の発表によりますと、防府市の高齢者施設では3月23日から26日までの累計で17人（入居者12人、職員5人）が下痢や嘔吐、発熱などの症状があり、うち3人はノロウィルス陽性だったということです。重症者はいないということです。県内での集団発生は今年度7件目です。県では今月に入り社会福祉施設での集団発生が続いているとし、施設での予防