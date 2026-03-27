3月8日の石川県知事選挙で初当選した山野之義氏が27日、新しい知事に就任し、「現場に積極的に出て、県民に身近な県政を実現したい」と、新たな舵取り役として決意を述べました。27日午前9時半ごろ、山野新知事は初登庁し、大勢の職員や県民らの出迎えを受けました。花束を受け取ったあと、さっそく知事室へと向かい、知事のイスに腰を下ろしました。◇山野新知事…「先輩方が歴史を作ってくれた重責を受け止めて、仕事をしていき