27日未明、石川県かほく市で住宅を全焼する火事があり、周囲の住宅2棟にも延焼しました。この火事で火元の家に住む男性1人がやけどをしました。27日午前2時40分すぎ、かほく市で新聞配達員から「家の中が赤くなっていて煙が見えた」と消防に通報がありました。警察によりますと、この火事で木造2階建ての住宅およそ210平方メートルが全焼したほか、隣接する住宅2棟にも延焼し、火はおよそ2時間後に消し止められました。火が出た当