元プロレスラーの武藤敬司があわやの事態に見舞われていた。武藤は２７日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「昨日３／２６（木）１７：１０羽田空港発、アメリカン航空便。飛行機が動いて飛び立つ前に、機内で座っていた人のモバイルバッテリーから出火して火災が発生。すぐに消火したけど、燃えた臭いが機内に充満。３時間そのまま待っていたが飛行機は欠航になり、翌朝の便に振替になった」と消火でシートが外されグチャグ