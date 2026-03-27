◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）＝３月２７日、美浦トレセン昨年のスプリンターズＳで初のＧ１制覇を果たしたウインカーネリアン（牡９歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父スクリーンヒーロー）は４枠８番に決定した。鹿戸調教師は「枠は気にしていなかったけど、偶数で真ん中ぐらいでちょうど良かったんじゃないかな」と好感触。輸送を翌日に控えた２７日は坂路を駆け上がり調整。「全然問