歌手・タレントの中川翔子が26日、自身のインスタグラムを更新。「しまむらバースデイのドラゴンボール服、とどいた!!双子男子に着せられて最高!!」と書き出し、双子の長男＆次男（0）と共に“ドラゴンボールコスプレ”を楽しむ、ほほ笑ましい親子3ショットを公開した。【写真】「3人とも可愛い」「チョイス最高です」双子の息子と“ドラゴンボールコスプレ”を楽しむ中川翔子芸能界屈指の“ドラゴンボール好き”として知られ