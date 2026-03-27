燃料の供給不安や価格高騰を巡り、全日本トラック協会や日本バス協会などが自民党本部で開いた決起大会＝27日午前、東京・永田町全日本トラック協会や日本バス協会などは27日、米国とイスラエルのイラン攻撃による燃料の供給不安や価格高騰について、政府に対応を求める決起大会を自民党本部で開いた。軽油などの安定的な供給の体制や、価格高騰分を荷主や利用者に転嫁しやすい環境の整備を求める決議書を取りまとめた。2団体