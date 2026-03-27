「安平フェス」がこの夏、また帰ってくる――。北海道・札幌を拠点に活動する5人組アイドルグループ「タイトル未定」が主催する野外フェス「A Villa idol festival HOKKAIDO 2026」が、8月29日、30日の2日間、安平町・ときわ公園で開催されることが決定した。ファンにとって“聖地”となりつつあるこの夏の恒例行事。今年で4回目を迎える特別な2日間に、再び注目が集まる。（「推し面」取材班）20組以上のアイドルが集結する大