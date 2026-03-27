タレントで落語家のヨネスケが、20歳下の女性と再婚した“きっかけ”を明かした。【映像】77歳ヨネスケ、20歳下の妻が顔出し66歳で熟年離婚したヨネスケは、10年間の独身期間を経て2年前に20歳年下の陽子さんと再婚。しかし陽子さんと出会った頃は、独り身の寂しさとコロナ禍で飲み歩くことができなくなってたこともあり「軽いうつ状態」だったと打ち明けた。ヨネスケは「コロナで寄席はやってない。一歩も外に出られない。