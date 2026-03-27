自分で確認したつもりでも、意図せず高速道路上でガス欠を引き起こすことがあるかもしれません。高速道路でガス欠になると、事故に見舞われる可能性があるだけではなく、交通違反を問われる場合があります。違反になると、反則金の支払いが必要です。 今回は、高速道路上でガス欠を起こして違反になった場合の反則金額や、高速道路でガス欠を起こしたときの対応方法などについてご紹介します。 高速道路のガス欠で反