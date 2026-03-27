【モデルプレス＝2026/03/27】声優・歌手の平野綾が3月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。昔の両親の顔出しショットを公開した。【写真】38歳美人声優「そっくり」母を顔出し公開◆平野綾、昔の両親の顔出しショット披露平野は「昔は父にそっくりだったのに、年々母に似てくる不思議」とつづり、両親の過去の写真を投稿。グレーのスーツを着用した端正な顔立ちの父と和装姿で微笑む可愛らしい母が並んだ仲睦まじいショット