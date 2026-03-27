【モデルプレス＝2026/03/27】女優の大友花恋と超特急の船津稜雅が3月27日、都内で開催された新木曜ドラマ「あざとかわいいワタシが優勝」（TOKYO MX／4月2日スタート／毎週木曜21時25分〜）の記者発表会に出席。初対面を振り返った。【写真】超特急メンバー、初対面で誕プレもらった人気女優◆船津稜雅、誕プレもらった女優明かす初共演となる2人。船津は大友との初対面を振り返り「初めてお会いしたのが、読み合わせのタイミング