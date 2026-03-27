【モデルプレス＝2026/03/27】女優の芳根京子が3月25日、自身のInstagramを更新。ワンショルダーのロングワンピース姿を披露した。【写真】29歳朝ドラヒロイン「艶めいてる」美スタイル映える肩出しワンピ姿◆芳根京子、ワンショルダーワンピで美肌見せ公開中の映画「私がビーバーになる時」で主人公・メイベルの日本版声優を務めた芳根は、「『私がビーバーになる時』大ヒット記念イベントありがとうございました」と同日に都内で