【モデルプレス＝2026/03/27】俳優の本木雅弘の長男でモデルのUTA（内田雅樂）が3月25日、自身のInstagramを更新。16歳の誕生日を迎えた弟・玄兎（げんと）さんの姿を公開した。【写真】本木雅弘の16歳次男「遺伝子強すぎる」“イケメン”と話題の近影ショット◆本木雅弘の次男、16歳誕生日迎えるUTAは「今日は玄兎の誕生日、16歳ということニットをプレゼント。思った以上に気に入ってくれて、早速着てくれて兄は嬉しいですな笑」