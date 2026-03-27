豊川用水の渇水対策として、愛知県は28日にも矢作川から緊急導水を行う方針です。 中部地方整備局によりますと、豊川用水の渇水が深刻化していることをうけ、愛知県は矢作川水系との連絡管「幸田蒲郡線」を使って導水を行う方針です。 「幸田蒲郡線」は矢作川水系の幸田浄水場と豊川水系の蒲郡ポンプ場をつなぐ連絡管で、水質事故などの際に使うことを想定しています。 これで矢作川水系から最大1日約5千立方メӦ