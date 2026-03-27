実家が太い“財閥ドル（財閥＋アイドル）”と呼ばれるアイドルたちの明暗が、あまりにもくっきりと分かれた。3月27日、所属事務所MODEN BERRY KOREAは、ボーイズグループ「Air100」でのデビューが予定されていたハ・ミンギとの契約終了を発表した。【写真】有名チェーン代表の“孫”？ハ・ミンギに致命的ミス公開当初から、人気トッポッキチェーン「シンジョントッポッキ」創業家とのつながりで注目を集め、「トッポッキスプーン」