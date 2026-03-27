姫路濃厚豚骨「ラー麺ずんどう屋」は、2026年4月4日(土) に、創業24年を記念した「創業祭」を開催する。当日は、人気商品の「元味らーめん」を半額の430円で提供する。※文中価格は全て税込【画像】10時間以上炊き上げた濃厚スープはこちら兵庫県姫路市で誕生した「ラー麺ずんどう屋」。現在は、国内109店舗、中国・上海に6店舗、インドネシアに1店舗を展開しているラーメンチェーン。水と豚骨のみで10時間以上炊き上げた、クセの