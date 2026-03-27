【プレミアムバンダイ：「HG 1/144 アリュゼウス」など 2次受注分 抽選販売】 抽選期間：3月27日11時～4月2日15時 当選発表：4月3日 4月 発送予定 BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 アリュゼウス」と「HG 1/144 Ξガンダム (機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女)」2次受注分の抽選販売を実施している。プレミアムバンダイにて申込を受