静岡ガスはイギリスでLNG＝液化天然ガスの企業に1億ドル＝日本円で約160億円を出資すると発表しました。静岡ガスが出資するのはイギリスでLNGの生産などを行う「ミッドオーシャン・エナジー」です。アメリカの投資会社が運営するファンドを通じておよそ160億円を出資します。静岡ガスは事業領域を拡大させイラン情勢によりLNGの価格が高騰する中、エネルギーの安定供給に貢献したい考えです。静岡ガスの松本尚武