子どもがトラブルに巻き込まれた際に避難できる自動車整備工場の「110番の店」を知ってもらおうと防犯団体に啓発グッズが贈られました。この取り組みは静岡県自動車整備振興会が子どもたちに「こども110番の店」を知ってもらおうと毎年行っているものです。26日は杉山智彦会長から県防犯協会連合会に鉛筆と消しゴム、外出時の注意点をまとめたチラシ8000セットを贈りました。県内では約2540か所の自動車整備工場が「こども110番の