緊迫したイラン情勢が長期化してLNG＝液化天然ガスなどの調達が難しくなる事態に備え、政府は石炭火力発電所の稼働率を引き上げる方針です。【映像】石油備蓄基地の様子（実際の映像）政府は脱炭素に向けて、石炭火力の中でも発電効率の低い「非効率石炭火力」の稼働率を、原則5割以下に抑えてきました。緊迫したイラン情勢の長期化により今後、火力発電に使うLNGや原油の調達が難しくなる事態に備え、4月から1年間限定で稼