タレントのイモトアヤコ（40）が27日、都内で行われた『映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ドレミファ♪ソドー島』初日舞台あいさつに登壇。4歳息子と初の山登りをしたことを報告した。【集合ショット】かわいすぎる！トーマスを囲んで笑顔の木村佳乃＆イモトアヤコ本作でトップハム・ハット卿が運転するレール点検車・ウィンストンの声を担当するイモトアヤコは主題歌「みんなでひとつになる！」を歌唱する木村佳乃