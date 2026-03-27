小泉進次郎防衛大臣は27日の閣議後会見で、陸上自衛官が東京・港区の中国大使館敷地に侵入し、逮捕された事案について「誠に遺憾」と述べた。【映像】中国大使館“侵入”に小泉大臣「誠に遺憾」小泉大臣は会見の冒頭「3月24日、陸上自衛隊えびの駐屯地に所属する陸上自衛官が在京中国大使館の敷地内に侵入し、建造物侵入の容疑で逮捕されました。実力組織である自衛隊において規律の維持は大変重要です。法と規律を遵守すべき