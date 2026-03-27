俳優・アーティストののんさんが自身のインスタグラムを更新。『東北ユースオーケストラ』の公演に朗読で参加したことを報告しました。【写真を見る】【のん】『東北ユースオーケストラ』の公演に朗読で参加「きらめきとパワーをもらえる。特別な時間が流れていました」のんさんは「本日、東北ユースオーケストラの公演に朗読で参加させていただきました。」と投稿。3月26日に東京・サントリーホール大ホールで開催された『東北