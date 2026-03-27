シンガー・ソングライター嘉門タツオ（67）が27日、大阪市内で東名阪ツアー「2026春明るい未来へギャハハハハ！」（4月5日、なんばHatch）の記者会見に出席した。公演のタイトル「明るい未来」は03年にリリースした楽曲。その曲を中心に「10年以上やってなかった曲や、過去に作ったけどライブで1〜2回しかやっていないものを現代風に手直ししたものが豊富に出てくる。相当中身は濃いと思う。新曲はもちろん、現代を歌いたいので、W