元Sexy Zoneの中島健人さんは3月26日、自身のInstagramを更新。ドラマのオフショットを公開し、反響が寄せられました。【写真】「健人くんのこんな姿が観られるなんて！」「ビジュ好きすぎる」「以蔵くんになら斬られたい（？）」中島さんは「人斬り以蔵。今夜」とつづり、13枚の写真を投稿。ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』（TBS系）のオフショットです。全身真っ黒な衣装を着用し、刀を持つ中島さんは、別人のような雰囲気があ