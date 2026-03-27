ライター・しろぼしマーサさんは、企業向けの業界新聞社で記者として38年間勤務しながら家族の看護・介護を務めてきました。その辛い時期、心の支えになったのが大相撲観戦だったと言います。家族を見送った今、70代一人暮らしの日々を綴ります。【写真】嬉しくてシッポを振りまくった犬* * * * * * *ひとり暮らしの危機でペットが飼えない息子さんの家族と一緒に暮らしている70代の知人から、「あなたは1人で寂しいでしょうから、