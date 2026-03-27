総務省「国勢調査」（2020年）によると、日本の三世代同居率は4.2％。都道府県別にみると、一番同居率の高い山形県が約14％と1割を超えるのに対し、最下位の東京都は2％未満となっている。事情があって、一緒に住んでみたけれど。実際は悩ましいことばかり……。佐藤歌織さん（仮名・福岡県・無職・55歳）は、父親の死後、姉一家と同居することになったそうで――。* * * * * * *父が倒れ、一切の家事を担うことにお祝い花が溢れる