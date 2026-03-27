タレントの中川翔子さんは3月26日、自身のInstagramを更新。双子の息子たちにしまむらの『ドラゴンボール』ロンパースを着せた写真を公開し、そのかわいさが注目を集めています。【写真】中川翔子の双子『ドラゴンボール』ショット・全カット「すごく可愛いし良いですね」中川さんは「しまむらバースデイのドラゴンボール服、とどいた！！双子男子に着せられて最高！！かわいいいいいい悩んだけどお兄ちゃんが悟空、弟くんがベ