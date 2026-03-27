介護や病気、失業など、さまざまな事情から住民税非課税世帯となる人がいます。実際の暮らしはどのようなものなのでしょうか。All Aboutが実施している「住民税非課税世帯のお金と暮らし」に関するアンケートから、2026年1月28日に回答のあった、中国地方在住、44歳男性の状況を見ていきます。投稿者プロフィールペンネーム：K年齢・性別：44歳男性同居家族構成：本人、親居住地域：中国地方職業：自営業世帯の月の収入：20万円（