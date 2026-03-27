シリーズの頂点「Executive Lounge」PHEVの全貌トヨタの最高級ミニバン「アルファード」には、シリーズの頂点に君臨するプラグインハイブリッド車（PHEV）が存在します。1000万円を超えるその価格に見合う実力とは、どのようなものなのでしょうか。アルファードは2002年の初代誕生以来、高級ミニバンの代名詞として君臨してきました。2008年の2代目、2015年の3代目を経て、2023年6月に登場した4代目の現行モデルでは「快適な移