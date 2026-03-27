便利なステーションワゴン型SUVに注目集まるトヨタのカナダ法人は2026年2月12日、カナダ国際オートショーのプレスデーにおいて、新型BEV（電気自動車）「bZウッドランド」（日本名：bZ4Xツーリング）を発表しました。このモデルはSUVをベースに、アウトドアユースをより意識した仕立てとなっているのが特徴です。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新型「“ステーションワゴン型”SUV」です！ 画像で見る（33枚）bZウッド