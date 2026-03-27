『むぎゅっとにぎれるマスコット！しんかんせんBOOK』（宝島社）が3月24日（火）に発売された。 【画像】『しんかんせんBOOK』のマスコットラインナップ 『むぎゅっとにぎれるマスコット！しんかんせんBOOK』は、JR東日本・JR東海・JR西日本・JR九州の新幹線をモチーフにしたやわらかい素材のマスコット付き商品。「のぞみ」や「はやぶさ」など、人気車両の特徴的な形状やカラーを再現。やわらかい素材なのでむ