毎週月曜～金曜の朝8時から放送中の『ラヴィット！』（TBS）が、3月30日から放送6年目に突入。このたびシーズンレギュラーとして、新たに6人の“ラヴィット！ファミリー”が発表された。 （関連：『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』エントリー作品発表会M!LK・乃木坂46ら登壇、渾身の“好きすぎて滅ポーズ”も） 月曜日は白石美帆、火曜日は髙木菜那、水曜日はM!LKの塩粼太智と