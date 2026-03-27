歴史学者・哲学者のユヴァル・ノア・ハラリによる書籍『NEXUS 情報の人類史（上・人間のネットワーク／下・AI革命）』（河出書房新社）が3月27日（金）に発売される。 【画像】『サピエンス全史』の著者による6年ぶりの書籍 世界的ベストセラー『サピエンス全史』のユヴァル・ノア・ハラリによる、6年ぶりの書き下ろし超大作『NEXUS 情報の人類史』。本書は、『サピエンス全史』での議論をさらに発展させて、SNS