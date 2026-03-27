photo : Kazumi Oda 2025年3月7日の記事を編集して再掲載しています。憎らしいほどコンパクト。スタイリッシュで高音質。近頃じわじわ注目を集めるフランス発の音楽ガジェットブランド「OTO Machines」。エフェクターの名機「BISCUIT」「BOUM」など、プロから高評価を得ている老舗の一番新しい機種が、このキュートでハイエンドな6chのステレオ・アナログ・ミキサー「Bébé Ché