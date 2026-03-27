「サーティワン アイスクリーム」は、4月1日（水）から5月7日（木）の期間限定で、Nintendo Switch向けソフト『スーパーマリオギャラクシー』とのコラボレーションキャンペーンを、全国の店舗で実施する。【写真】“ロゼッタの絵本”をイメージ！「スイーツギャラクシーセット」に付属するエコバッグ■未知の組み合わせで味わう不思議なフレーバー今回開催されるのは、『スーパーマリオギャラクシー』の輝く銀河と冒険のワク